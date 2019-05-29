В НС Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собранииРА началось очередное четырехдневное заседание.

Как передаетАрменпресс, на заседании 29-го мая парламент в первом и втором чтениях обсудит ряд законопроектов, состоятся также традиционные вопросы-ответы правительству.

Национальное собрание во втором чтении обсудит проекты законов О содействии пострадавшим во время событий 1 - 2 марта 2008 года в Ереване, о внесении изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об обеспечении безопасности дорожного движения”, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об автомобильных дорогах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения”Об идентификации и содействии лицам, подвергшихся трафикингу и эксплуатации”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения“О государственной пошлине”.

Парламент рассмотрит годовой отчет “О деятельности защитника прав человека РА, состоянии защиты прав и свобод человека в 2018 году” и годовой доклад “О деятельности защитника прав человека РА как национального механизма предотвращения в 2018 году”, также годовой отчет о деятельности Центрального банка РА (отчет об инфляции).

Национальное Собрание Армении проведет выборы судьи Конституционного суда, члена Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, членов Комиссии по регулированию общественных услуг, члена Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, членов Комиссии по регулированию общественных услуг Армении.