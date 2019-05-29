Макрон рассказал, кто должен возглавить ключевые посты в Евросоюзе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совет ЕС определится с кандидатурами на ключевые посты ЕС до конца саммита в июне, при этом руководителями основных европейских структур должны стать "сильные лидеры".

Лидеры ЕС провели во вторник неформальный саммит, где начали консультации по отбору кандидатов на ключевые посты глав ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что лидеры стран ЕС договорились не позднее июньского саммита определиться с четырьмя главами на ключевые европейские посты. По словам Макрона, главами основных структур ЕС должны стать мужчины и женщины, которые будут достаточно квалифицированы для того, чтобы выполнить поставленные задачи и которые сделают Европу максимально сильной. "Нам нужны сильные лидеры, у которых есть сильный опыт, сильная легитимность", - подчеркнул Макрон.