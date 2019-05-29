Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ

28 мая президент Республики Арцах, Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти(Франция), Эндрю Шофера (США), Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, Анджея Каспшика и сопровождающих их должностных лиц. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся азербайджано-карабахского урегулирования, ситуации на границах Арцаха и Азербайджана и последних развитий.

Президент Саакян подтвердил приверженность Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, вновь подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.