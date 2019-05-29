Европейские индексы - 28-05-19

МОСКВА, 29 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.37% и составил 12027.05 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.44% и составил 5312.69 пункта, британский FTSE снизился на 0.12% и составил 7268.95 пункта, а российский RTSI снизился на 1.32% и составил 1271.15 пункта.