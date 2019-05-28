Первый Президент Казахстана принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития Евразийского экономического союза. Как сообщает Арменпресс, об этом передает Пресс-служба первого президента РК.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что многие страны и организации заинтересованы в налаживании сотрудничества с ЕАЭС и указал на необходимость расширения географии экономических партнеров союза.

- Завтра здесь состоится юбилейное заседание ВЕЭС. Вы председательствуете в исполнительном органе союза, успешно справляясь с поставленными задачами. Нужно продолжать двигаться вперед, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь Тигран Саркисян отметил достижения в развитии экономического союза.

- Благодарю Вас за возможность обсудить вопросы интеграции и практическую реализацию идеи, предложенную Вами 25 лет назад. Вот уже 5 лет мы реализуем этот проект. Мудрость, проявленная Вами четверть века назад, была жизненно необходима нашим странам, - сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.