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Никол Пашинян и Нурсултан Назарбаев  отметили важность регионального мира  и стабильности


Премьер-министр РА Никол Пашинян, находящийся в Казахстане с рабочим визитом, 28 мая в Нур-Султане встретился  с  первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя премьер-министра Армении в  Казахстане, Нурсултан Назарбаев   отметил:

«Уважаемый Никола  Воваевич, спасибо, что приехали для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза. Между Казахстаном и Арменией никогда не было проблем, у нас были хорошие отношения. Армянская диаспора - это мост между нами,  живущие здесь армяне – наши граждане, казахстанцы. Они объединяют нас. В последнее время торговля между нашими странами выросла, но из-за плохой логистики страдает. Нам есть чем обмениваться: то, что у вас есть, у нас нет, а то, что имеем мы, у вас нет. Так что нам нужно работать в этом направлении.

Вы знаете, я принял это решение после  глубоких размышлений. Когда вы достигнете моего возраста и моего опыта, вы лучше поймете меня. 20 июня  исполнилось бы тридцать лет моего  руководства в Казахстане. Тогда это был еще Советский Союз. В 1989 году меня избрали первым секретарем Коммунистической партии Казахстана, а до этого я был представителем правительства. 

Вот почему я много работал.  За последние годы независимости мы многое сделали для того, чтобы реально повысить рейтинг  Казахстана,   сделать страну известной всему миру. И я подумал, что пришло время спокойно передать руководство страной другому.   Касым-Жомарт Токаев работает со мной 30 лет, я его знаю, он   весьма компетентный  и образованный человек. Я уверен, что отношения  с  Арменией такими же хорошими, как и ранее».  

Выразив благодарность Нурсултану Назарбаеву за теплый прием, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал: 

«Спасибо, Нурсултан Абишевич. Конечно, я рад видеть вас и посетить вашу страну, столицу, которой построили Вы. Вы   символизируете целую эпоху. Вы упомянули, что вы стали лидером Казахстана еще в советское время. Вы   одним из первых советских  руководителей подписали  Беловежское соглашение, затем Вы приняли участие в процессе создания СНГ, затем   активно участвовали в создании ОДКБ. 

Армения является членом СНГ и ОДКБ. Всем известно, что идею евразийской интеграции предложили Вы. В этом году отмечается 25-я годовщина события и 5-я годовщина Договора ЕАЭС. Конечно же, мы  внимательно следим за политическими преобразованиями в Казахстане, которые  инициированы  Вами. Мы  уверены, что все  это делается в интересах Казахстана. Вы и впредь будете  играть активную роль в  ЕАЭС, и завтра  мы примем соответствующее решение», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении  отметил, что между  нашими странами продолжатся такие  же  теплые и конструктивные  отношения  и с новым президентом. Пашинян отметил, что  хотя  между  нашими странами  прекрасные  политические отношения, к сожалению, в экономике объемы не очень велики.    Он выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего экономического сотрудничества.

«Я думаю, что у нас есть возможность поработать в сфере экономики. Главное, у правительств двух стран есть политическая воля развивать отношения, потому что  21 век  создает  новые возможности. И важно, что у наших народов  и правительств  есть  политическая воля - развивать наши отношения. Мы были связаны   в советское время и практически участвовали во всех совместных проектах на постсоветском пространстве после распада Советского Союза. У нас очень теплые, хорошие отношения, и в этом велик Ваш личный вклад. Надеюсь и  уверен, что этот дух сохранится», - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян и Нурсултан Назарбаев обменялись мыслями по поводу армяно-казахстанских отношений, затронули вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подчеркнули важность регионального мира и стабильности.




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