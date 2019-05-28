Никол Пашинян и Нурсултан Назарбаев  отметили важность регионального мира  и стабильности

Премьер-министр РА Никол Пашинян, находящийся в Казахстане с рабочим визитом, 28 мая в Нур-Султане встретился с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя премьер-министра Армении в Казахстане, Нурсултан Назарбаев отметил:

«Уважаемый Никола Воваевич, спасибо, что приехали для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза. Между Казахстаном и Арменией никогда не было проблем, у нас были хорошие отношения. Армянская диаспора - это мост между нами, живущие здесь армяне – наши граждане, казахстанцы. Они объединяют нас. В последнее время торговля между нашими странами выросла, но из-за плохой логистики страдает. Нам есть чем обмениваться: то, что у вас есть, у нас нет, а то, что имеем мы, у вас нет. Так что нам нужно работать в этом направлении.

Вы знаете, я принял это решение после глубоких размышлений. Когда вы достигнете моего возраста и моего опыта, вы лучше поймете меня. 20 июня исполнилось бы тридцать лет моего руководства в Казахстане. Тогда это был еще Советский Союз. В 1989 году меня избрали первым секретарем Коммунистической партии Казахстана, а до этого я был представителем правительства.

Вот почему я много работал. За последние годы независимости мы многое сделали для того, чтобы реально повысить рейтинг Казахстана, сделать страну известной всему миру. И я подумал, что пришло время спокойно передать руководство страной другому. Касым-Жомарт Токаев работает со мной 30 лет, я его знаю, он весьма компетентный и образованный человек. Я уверен, что отношения с Арменией такими же хорошими, как и ранее».

Выразив благодарность Нурсултану Назарбаеву за теплый прием, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал:

«Спасибо, Нурсултан Абишевич. Конечно, я рад видеть вас и посетить вашу страну, столицу, которой построили Вы. Вы символизируете целую эпоху. Вы упомянули, что вы стали лидером Казахстана еще в советское время. Вы одним из первых советских руководителей подписали Беловежское соглашение, затем Вы приняли участие в процессе создания СНГ, затем активно участвовали в создании ОДКБ.

Армения является членом СНГ и ОДКБ. Всем известно, что идею евразийской интеграции предложили Вы. В этом году отмечается 25-я годовщина события и 5-я годовщина Договора ЕАЭС. Конечно же, мы внимательно следим за политическими преобразованиями в Казахстане, которые инициированы Вами. Мы уверены, что все это делается в интересах Казахстана. Вы и впредь будете играть активную роль в ЕАЭС, и завтра мы примем соответствующее решение», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что между нашими странами продолжатся такие же теплые и конструктивные отношения и с новым президентом. Пашинян отметил, что хотя между нашими странами прекрасные политические отношения, к сожалению, в экономике объемы не очень велики. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего экономического сотрудничества.

«Я думаю, что у нас есть возможность поработать в сфере экономики. Главное, у правительств двух стран есть политическая воля развивать отношения, потому что 21 век создает новые возможности. И важно, что у наших народов и правительств есть политическая воля - развивать наши отношения. Мы были связаны в советское время и практически участвовали во всех совместных проектах на постсоветском пространстве после распада Советского Союза. У нас очень теплые, хорошие отношения, и в этом велик Ваш личный вклад. Надеюсь и уверен, что этот дух сохранится», - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян и Нурсултан Назарбаев обменялись мыслями по поводу армяно-казахстанских отношений, затронули вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подчеркнули важность регионального мира и стабильности.