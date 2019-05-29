Предстоящие на 29 мая мероприятия

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Казахстане. Он принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

29 мая-Международный день миротворцев. По случаю дня с журналистами встретится командир бригады миротворческих сил Вооруженных сил Армении, полковник АртакТоноян. Он представитпройденный путь и достижения миротворческих сил.

Секретарь исполнительного органа партии ”Решение гражданина”, Сурен Саакян обжаловал решение следователя ССС отклонить возбуждение уголовного дела в отношении Г. Царукяна. Напресс-конференциибудутзатронутыпроцессы и дальнейшиешаги.

В зале заседаний Института литературы им. М. Абегяна НАН РА пройдет двухдневная научная сессия, посвященная 150-летию со дня рождения Левона Шанта.

С 30-го мая по 5-е июня состоится Международный фестиваль духовых инструментов имени Александра Арутюняна. На сегодняшней пресс-конференции организаторы представят подробности.

В конференц-зале Фонда "Музей-институт Геноцида армян” будет подписан договор о сотрудничестве Армения – Франция. Будет присутствовать президент “Экс Марсель Метрополь” Мартин Вассал, армянин по национальности, внесший большой вклад в укрепление армяно-французских дружественных отношений, а также в дело признания Геноцида армян.

В зале спорткомплекса ФК “Бананц” состоится церемония подписания нового контракта с главным тренером команды Ильшатом Файзулиным. После подписания контракта Ильшат Файзулин и владелец ФК “Бананц”, ДживанЧелоянц ответят на вопросы журналистов.

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