Анонс мероприятий на 29 мая
17:20, Май 28, 2019
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- 15:19 В США семь человек пострадали от торнадо
- 15:09 Представители РПА во главе с Сержем Саркисяном почтили память Гарегина Нжде
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- 11:26 Премьер-министр принял кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ, государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася
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