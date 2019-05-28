Стартовал визит премьер-министра Республики Армения в Республику Казахстан

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 28 мая прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Казахстан Нур-Султан. Премьер-министр Армении 29 мая примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, 29 мая Никол Пашинян примет участие в очередном заседании Евразийской экономической комиссии.

В международном аэропорту Нур-Султана премьер-министра Армении встретили министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев, заместитель министра иностранных дел Казахстана ЕрмекКошербаев, начальник Службы государственного протокола Казахстана ИскарАйсарин и вице-мэр Нур-Султана НурланНуркенов.

Из аэропорта премьер-министр Никол Пашинян отправился в резиденцию президента Казахстана, где запланирована встреча премьер-министра Республики Армения с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В рамках визита Никол Пашинян 29 мая встретится с президентом Казахстана Касымом-ЖомартомТокаевым. Премьер-министр Республики Армения посетит посольство Армении в Казахстане. Запланирована также встреча Никола Пашиняна с местными армянскими предпринимателями.

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29 мая в Нур-Султане пройдет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие приурочено к двум юбилейным датам – 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 25-летию идеи евразийской интеграции. В повестку дня включены вопросы международной деятельности ЕАЭС в 2018 г., развития экономического сотрудничества с третьими странами, основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2019–2020 гг., реализации цифровой повестки ЕАЭС, шаги по обеспечению свободного передвижения товаров и услуг, а также ряд других тем. Ожидается, что первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву будет присвоено звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, а также он будет награжден медалью “За вклад в развитие Евразийского экономического союза”.