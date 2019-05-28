Накануне финала Евролиги — «Арсенал»-«Челси»

После долгого перерыва впервые в финале Евролиги встретятся английские команды «Арсенал» и «Челси

Как передает Арменпресс, это также третий финал в истории Евролиги, когда встретятся команды из одной федерации. Первая такая встреча была в 2011г. – между «Порту» и «Брагой», а затем в 2012-м – между «Атлетико» и «Атлетик».

Естественно, эти команды провели множество встреч, но в рамках розыгрышей европейских кубков они встречались только раз, в ЛЧ-2003/04, и тогда победила «Челси».

19 лет участвуя в ЛЧ, «Арсенал» принял участие в Евролиге.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, где должны встретиться лондонские клубы «Арсенал» и «Челси». «Арсенал» официально объявил, что Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги чемпионов Европы из соображений безопасности, решение о проведении игры в Баку еще более взбудоражило болельщиков, комментаторов и спортивных аналитиков. Последние даже инициировали на сайте Change.org сбор подписей и предложили бойкотировать встречу двух лондонских клубов.

Болельщики также инициировали в соцсетяххэштег#BoycotBaku.

Ранее фанаты двух лондонских клубов вернули 58 тысяч билетов – 10% всего футбольного стадиона.