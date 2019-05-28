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Накануне финала Евролиги — «Арсенал»-«Челси»


После  долгого перерыва  впервые в  финале  Евролиги   встретятся английские команды  «Арсенал» и «Челси

Как  передает Арменпресс, это также третий  финал в  истории Евролиги, когда  встретятся команды из одной  федерации. Первая такая встреча  была  в 2011г. – между  «Порту» и «Брагой», а затем в 2012-м – между «Атлетико» и «Атлетик».

Естественно, эти команды  провели множество встреч, но в  рамках розыгрышей  европейских кубков они встречались только раз,  в ЛЧ-2003/04, и тогда  победила «Челси».

19 лет участвуя  в ЛЧ, «Арсенал» принял участие в Евролиге.

Финал Лиги  Европы состоится 29-го мая в Баку, где  должны  встретиться лондонские  клубы  «Арсенал» и «Челси». «Арсенал» официально объявил, что  Генрих   Мхитарян не поедет в  Баку на финал Лиги чемпионов Европы  из соображений безопасности, решение  о проведении игры  в  Баку еще более взбудоражило болельщиков, комментаторов и спортивных аналитиков.  Последние  даже инициировали на  сайте  Change.org  сбор подписей и предложили бойкотировать встречу  двух лондонских клубов.

Болельщики также инициировали в соцсетяххэштег#BoycotBaku.

Ранее фанаты  двух лондонских клубов вернули 58 тысяч билетов – 10% всего футбольного стадиона.




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