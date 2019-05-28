Посольство России в Сербии выясняет обстоятельства задержания россиянина в Косове

Посольство России в Сербии получило информацию о задержании гражданина РФ - сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии и выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии Маргарита Комиссарова, сообщает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС.

"Администрация президента передала нам эту информацию, выясняем обстоятельства происшествия", - заявил она.