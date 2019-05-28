Масштабные лесные пожары стали причиной эвакуации жителей Канады

Площадь лесных пожаров в районе города Хай Левел, что на севере провинции Альберта в Канаде, достигла 127 000 гектаров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CTV.

Около 5 000 человек были эвакуированы из зоны бедствия. По словам руководителя по ликвидации пожара Скотта Элиотта, перемена ветра может привести к распространению огня в северном и северо-восточном направлениях. В тушении пожаров задействовано порядка 600 пожарных, 28 вертолетов, 8 противопожарных самолетов и дюжина наземной спецтехники. Несколько автодорог остаются закрытыми. Жители были также информированы об ухудшении качества воздуха и ограничении видимости в некоторых районах.