Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май

Масштабные лесные пожары стали причиной эвакуации жителей Канады


Площадь лесных пожаров в районе города Хай Левел, что на севере провинции Альберта в Канаде, достигла 127 000 гектаров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает  CTV. 

Около 5 000 человек были эвакуированы из зоны бедствия. По словам руководителя по ликвидации пожара Скотта Элиотта, перемена ветра может привести к распространению огня в северном и северо-восточном направлениях. В тушении пожаров задействовано порядка 600 пожарных, 28 вертолетов, 8 противопожарных самолетов и дюжина наземной спецтехники. Несколько автодорог остаются закрытыми. Жители были также информированы об ухудшении качества воздуха и ограничении видимости в некоторых районах.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации