В ЕС вводятся в обращение обновленные банкноты в 100 и 200 евро

Обновленные банкноты в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах Евросоюза 28 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на Европейский центральный банк. Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но их дизайн немного изменился. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. Кроме того, банкноты снабжены дополнительными элементами защиты: на них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина.

Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты. Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.