Эти героические события должны стать для нас источником вдохновения — послание Арарата Мирзояна

Спикер НС РА Арарат Мирзоян направил послание по случаю Дня Республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники! В эти дни 1918 года армянский народ, обессиленный Геноцидом, изнуренный голодом, эпидемиями, брошенный союзниками, поднялся на борьбу – не на жизнь, а на смерть, совершив невероятный героизм в Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе, остановив продвижение турецких войск.

В результате этого героического подвига армянский народ не только подтвердил свое право на жизнь, но и закрепил свое право на самоопределение и государственность в качестве национального сообщества.

После тысячелетнего перерыва государство Армения быловосстановлено на карте мира —как доказательство того, что армянский народ в сердце своем продолжает лелеять мечту о свободной, достойной и счастливой родине и готов бороться за эту мечту до последнего вздоха.

Эти героические события 101-летней давности должны стать источником постоянного вдохновения, гордости и ответственности за нас - в приверженности нашей мечте построить Армению.

С праздником, Армения! С праздником, армянский народ!» - говорится в послании.