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Эти героические события должны стать для нас источником вдохновения — послание Арарата Мирзояна


Спикер НС РА  Арарат Мирзоян направил послание  по случаю Дня Республики.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в  послании говорится:

«Дорогие соотечественники! В эти дни 1918 года армянский народ, обессиленный    Геноцидом, изнуренный  голодом, эпидемиями, брошенный  союзниками, поднялся на борьбу – не на жизнь, а  на смерть, совершив  невероятный  героизм в Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе, остановив продвижение  турецких войск. 

В результате этого героического подвига армянский народ не только подтвердил свое право на жизнь, но и закрепил свое право на самоопределение и государственность в качестве национального сообщества.

После  тысячелетнего перерыва  государство Армения быловосстановлено на карте мира —как доказательство того, что армянский народ в сердце своем  продолжает лелеять мечту о свободной, достойной и счастливой родине и готов бороться за эту  мечту до последнего вздоха.

Эти героические события 101-летней давности должны  стать  источником постоянного вдохновения, гордости и ответственности за нас - в приверженности нашей мечте  построить Армению.

С праздником, Армения! С праздником, армянский  народ!» - говорится в  послании. 




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