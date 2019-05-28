На заседании ЕЭК обсуждался вопрос о снижении пошлин на ввоз некоторых товаров в единое таможенное пространство

В столице Казахстана Нур-Султане состоялось заседание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством вице-премьера РА Мгера Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера РА Мгера Григоряна, в ходе встречи обсудили особенности операций, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ход переговоров по соглашению о свободной торговле с Сингапуром. Также были затронуты вопросы, связанные с маркировкой ряда товаров, отмыванием денег,борьбой с финансированием терроризма, а также вопросы информационного взаимодействия в сфере таможенного дела и единой нормативно-информационной системы Союза. Также в повестке стоял вопрос о снижении таможенных пошлин на ввоз некоторых товаров в единую таможенную зону.