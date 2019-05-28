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На заседании ЕЭК обсуждался вопрос о снижении пошлин на ввоз некоторых товаров в единое таможенное пространство


В столице Казахстана Нур-Султане  состоялось заседание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)  под председательством вице-премьера  РА  Мгера  Григоряна.  

Как  сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера  РА  Мгера  Григоряна,  в ходе встречи обсудили особенности операций, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями,  ход  переговоров по соглашению о свободной торговле с Сингапуром. Также были затронуты вопросы, связанные с маркировкой ряда товаров, отмыванием денег,борьбой с финансированием терроризма, а также вопросы информационного взаимодействия в сфере таможенного дела и единой нормативно-информационной системы Союза. Также в повестке  стоял  вопрос о снижении таможенных пошлин на ввоз некоторых товаров в единую таможенную зону.

 

 




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