Анна Акопян приняла воспитанников национальной гимназии СурбСтепанос из Бостона

Вечером 27 мая супруга премьер-министра РА, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Мой шаг» и Cityofsmile Анна Акопян вместе с младшей дочерью АрпиПашинян встретилась с 20 учениками 5-го класса национальной гимназии СурбСтепанос в Бостоне.

Как сообщили Арменпресс из офиса супруги премьер-министра, в апреле Анна Акопян посетила Национальную школу СурбСтепанос в Бостоне и, узнав, что в конце мая ученики проведут каникулы в Армении,обещала принятьих. На встрече дети рассказали, что во время каникулпосетили Арцах, Сардарапат и многие музеи Еревана. Они признались, что хотели бы приезжать в Армению каждый год. Отвечая на вопрос воспитанника Вардана Аракеляна, легко ли быть женой премьер-министра, Анна Акопян сказала, что ее жизнь никогда не была легкой, поскольку ее муж, премьер-министр Никол Пашинян, будучи и редактором, и депутатом Национального собрания, всегда боролся против несправедливости, за что его преследовали, он был в подполье, и даже в тюрьме.

«Сейчас мы делаем все возможное, чтобы решить проблемы нашей страны. Моя жизнь изменилась, потому что теперь все меня знают и даже очень трудно даже просто гулять по городу. Но я признаю все перемены с любовью, поскольку знаю, что настало время, когда необходимо служить стране», - сказала Анна Акопян.

На встрече студенты представили свои впечатления от визита, затем стали читать стихи, петь патриотические песни.