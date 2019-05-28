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Анна Акопян приняла воспитанников национальной гимназии СурбСтепанос из Бостона


Вечером 27 мая супруга премьер-министра РА,  председатель попечительского совета благотворительных фондов «Мой шаг» и Cityofsmile Анна Акопян вместе  с младшей дочерью АрпиПашинян встретилась с 20 учениками 5-го класса национальной  гимназии  СурбСтепанос в Бостоне.

Как  сообщили Арменпресс из  офиса  супруги премьер-министра, в апреле Анна Акопян посетила Национальную школу СурбСтепанос в Бостоне и, узнав, что в конце мая ученики проведут каникулы в Армении,обещала принятьих. На встрече дети рассказали, что во время каникулпосетили Арцах, Сардарапат и многие музеи Еревана. Они признались, что хотели бы приезжать в Армению каждый год. Отвечая на вопрос воспитанника Вардана Аракеляна, легко ли быть женой премьер-министра, Анна Акопян сказала, что ее жизнь никогда не была легкой, поскольку ее муж, премьер-министр Никол Пашинян, будучи и  редактором, и депутатом Национального собрания,  всегда боролся против  несправедливости, за что его  преследовали, он был в подполье, и даже в  тюрьме. 

«Сейчас мы  делаем все возможное, чтобы решить проблемы нашей страны. Моя жизнь изменилась, потому что теперь все меня знают и даже очень трудно даже  просто гулять по городу. Но я признаю все перемены с любовью, поскольку знаю, что настало  время, когда необходимо  служить стране», - сказала Анна Акопян.

На встрече студенты представили свои впечатления от визита, затем стали читать стихи, петь  патриотические песни.




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