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Представители РПА во главе с Сержем Саркисяном почтили память Гарегина Нжде


По случаю Дня  Республики и героических Майских побед представители РПА  во главе  с председателем Республиканской  партии,  третьим президентом Армении,  Героем Арцаха Сержем Саркисяном посетили церковь Спитакавор в  Вайоцдзоре, где  покоится прах государственного  деятеля Первой  республики Армения, героя битвы при Каракилисе  в  мае 2018г., полководца  ГарегинаНжде. 

Как  передает Арменпресс, об этом написал в  Facebook спикер РПА  Эдуард Шармазанов.

Он сообщил, что  представители РПА почтили память ГарегинаНжде в церкви Спитакавор.




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