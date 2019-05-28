Представители РПА во главе с Сержем Саркисяном почтили память Гарегина Нжде

По случаю Дня Республики и героических Майских побед представители РПА во главе с председателем Республиканской партии, третьим президентом Армении, Героем Арцаха Сержем Саркисяном посетили церковь Спитакавор в Вайоцдзоре, где покоится прах государственного деятеля Первой республики Армения, героя битвы при Каракилисе в мае 2018г., полководца ГарегинаНжде.

Как передает Арменпресс, об этом написал в Facebook спикер РПА Эдуард Шармазанов.

Он сообщил, что представители РПА почтили память ГарегинаНжде в церкви Спитакавор.