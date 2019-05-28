«Арменпресс» публикует копию оригинала письма ДжанниБукиккиопремьер-министру НиколуПашиняну.

«Арменпресс» публикует копию оригинала письма президента Венецианской комиссии ДжанниБукиккиопремьер-министру НиколуПашиняну.

Представляем неофициальный перевод письма.

«Уважаемый господин премьер-министр,

Я пишу Вам в продолжение нашей встречи в Страсбурге 11 апреля, в ходе которой мы подтвердили нашу заинтересованность в установлении тесного сотрудничества между Арменией и Венецианской комиссией.

Недавно я узнал о Ваших призывах к решительным реформам в судебной системе и даже «веттинге». Вы с сожалением отмечаете, что судебная система не пользуется довериемобщества, и считаете, что коррумпированные и неспособные судьи должны подать в отставку или уволены.

Доверие общества к системе правосудия, безусловно, является одной из важнейших чертдемократической, эффективно действующей страны, и я знаю, что такого доверия к судебной системев Армении, к сожалению, недостает.

Венецианская комиссия уже приняла и поддержала реализацию содержательных реформ и даже процедуры «веттинга» в других европейских странах.

Однако должен подчеркнуть, что Венецианская комиссия также подтверждает, что судебная реформа должна разрабатываться и осуществляться правовыми способами - в соответствии с Конституцией, с учетом европейских критериев верховенства права и уважения прав человека. Такие реформы могут достичь цели —укрепления верховенства закона, и могут способствовать демократическим устремлениям вашей страны, но только если эти критерии уважаются.

Венецианская комиссия готова оказывать Вам поддержку в разработке мер по укреплению доверия в Армении— уважая Конституцию Армении и соответствующие международные стандарты».