Президент РА Армен Саркисян поздравил президента Эфиопии с национальным праздником

Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Федеральной Демократической Республики Эфиопия Сахле-ВоркЗевде по случаю Национального праздника страны.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Президент РА отметил, что отношения между Арменией и Эфиопией развиваются в атмосфере доверия и взаимного уважения.

«История многовековой дружбы наших народов — крепкая основа для дальнейшего укрепления и углубления связей и сотрудничества между двумя странами», - подчеркнул Армен Саркисян.

Президент Армении пожелал Сахле-ВоркЗевде успехов, а эфиопскому народу - мира и благоденствия.