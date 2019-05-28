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Президент РА Армен Саркисян поздравил президента Эфиопии с национальным праздником


Президент РА  Армен Саркисян  направил поздравительное  послание президенту Федеральной  Демократической  Республики Эфиопия Сахле-ВоркЗевде по случаю Национального праздника страны.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Президент РА  отметил, что отношения  между  Арменией и Эфиопией развиваются в атмосфере доверия  и взаимного уважения.

«История многовековой дружбы наших народов — крепкая основа для  дальнейшего укрепления и углубления связей  и сотрудничества   между  двумя странами», - подчеркнул Армен Саркисян.

Президент Армении пожелал  Сахле-ВоркЗевде успехов, а эфиопскому  народу   - мира  и  благоденствия.

 




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