В США умер основатель Human Rights Watch

Американский издатель и основатель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Роберт Бернштейн скончался в США в возрасте 96 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его сына.

Как сообщил сын Бернштейна Питер, его отец скончался в понедельник в одной из больниц Манхэттена (Нью-Йорк). Другие подробности не сообщаются. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Роберт Бернштейн с 1966 по 1990 год возглавлял крупное издательство Random House, которое публиковало в том числе работы советских диссидентов Андрея Сахарова и его жены Елены Боннэр. В 1970-х годах он активно занялся правозащитной деятельностью. С 1978 года он основал несколько правозащитных групп, которые с 1988 года объединились в одну организацию Human Rights Watch. Бернштейн ушел в отставку с поста главы организации в 1998 году.

Как пишет издание, в последние годы жизни Бернштейн преподавал студентам и проводил кампании, отстаивающие права человека в Китае. В 2011 году он основал новую организацию Advancing Human Rights.