Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа

Парламент Абхазии перенес президентские выборы на 25 августа, сообщил во вторник журналистам депутат Лаша Ашуба. "Решение уже прошло... Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос", - сказал Ашуба.

На заседании сессии присутствовали 30 депутатов, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Риа новости.