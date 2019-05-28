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Гаттузо покидает «Милан»


Главный  тренер «Милана» ДженнароГаттузо подтвердил слухи о том, то уходит из клуба.

Как  передает Арменпресс, Гаттузо говорит, что решение  далось ему  нелегко.

«Это решение  зрело 18 месяцев. Я с большим вдохновением провел этот сезон в «Милане». Это выстраданное и обдуманное  решение», - сказал он.

ДженнароГаттузо  возглавил «Милан» в 2017г. До этого он возглавлял молодежную  команду  клуба.




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