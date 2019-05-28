Гаттузо покидает «Милан»

Главный тренер «Милана» ДженнароГаттузо подтвердил слухи о том, то уходит из клуба.

Как передает Арменпресс, Гаттузо говорит, что решение далось ему нелегко.

«Это решение зрело 18 месяцев. Я с большим вдохновением провел этот сезон в «Милане». Это выстраданное и обдуманное решение», - сказал он.

ДженнароГаттузо возглавил «Милан» в 2017г. До этого он возглавлял молодежную команду клуба.