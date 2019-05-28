Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май

В Армении потеплеет на 3-4 градуса


На территории РА 28 мая, а  29-31 мая, 1-2 июня – после полудня  ожидаются  кратковременные  дожди и грозы,  в отдельных районах  возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.

Как передает Арменпресс, МЧС РА извещает, что  температура  воздуха повысится  на  3-4 градуса.

ВЕреване  28 мая после полудня в отдельных частях города возможен кратковременный дождь с грозой. 29-31 мая, 1-2 июня  ожидается погода без осадков.




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