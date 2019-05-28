В Армении потеплеет на 3-4 градуса

На территории РА 28 мая, а 29-31 мая, 1-2 июня – после полудня ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.

Как передает Арменпресс, МЧС РА извещает, что температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

ВЕреване 28 мая после полудня в отдельных частях города возможен кратковременный дождь с грозой. 29-31 мая, 1-2 июня ожидается погода без осадков.