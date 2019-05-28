Нападение на школьников в Японии

28 мая в городе Кавасаки на автобусной остановке мужчина с ножами напал на детей и взрослых. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс погибли два человека, еще 16 ранены. Все пострадавшие - девочки, которые учились в одной из местных частных школ. Как сообщает агентство Kyodo, погибший 39-летний мужчина, был сотрудником МИД Японии. Сам нападавший совершил суицид. Он умер в больнице, не приходя в сознание.

Японские правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

После трагедии министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.