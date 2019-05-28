ХинесМелендес – технический инспектор финала ЛЧ УЕФА

Технический директор Федерации футбола Армении ХинесМелендес назначен техническим инспектором финала Лиги чемпионов УЕФА - матча «Тоттенхэм»-«Ливерпуль».

Как передает Арменпресс, перед отъездом из Лиги чемпионов в Мадрид Джонс Мелендесна официальном сайте ФФА рассказал об обязанностях технического инспектора и поделился своими ожиданиями с финалом.

- Господин Мелендес, сколько времени вы считаетесь техническим инспектором УЕФА?

- Около 10 лет.

- Что входит в обязанности технического инспектора УЕФА?

- Технические инспекторы следят за матчами, анализируют их с технической точки зрения и докладывают об увиденном. На основании этого затем составляются технические отчеты УЕФА документы – с акцентом на действия игроков, голы и важные эпизоды.

Отчет имеет две основные цели: 1. Обеспечить тренеров с разными типы видами лицензий УЕФА информацией и дать им возможность получить знания о последних тактических тенденциях в европейских клубных турнирах. 2. Сформировать некое наследие, то есть документировать историю турнира в виде полного набора технических и тактических данных.

- Вы представили обязанности в целом, а каковы ваши обязанности конкретно в финале?

- Мы посмотрим матч вместе с другими инспекторами и определимлучшего игрока матча. Кроме того, как и в предыдущие годы, через несколько дней мы определим лучшие голы турнира и составим символическую команду. В качестве технического инспектора я буду впервые представлять Армению.

- Вы упомянули других инспекторов. Назовите известные имена технических инспекторов УЕФА.

- В этом году этой высокойчести удостоились такие специалисты, как главный тренер сборной Англии ГаретСаутгейт, тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес, известный немецкий тренер Томас Шааф и другие. В предыдущие годы этот список былвесьма представительным - сэр Алекс Фергюсон, ФабиоКапелло, КристианКиво, РайанГигг, ДеянСтанкович и другие.

- Каковы ваши ожидания от финала?

- В финале я ждал«Барселону». Хотел бы увидетьМесси, но «Ливерпуль» одержал заслуженную победу. «Тоттенхэм» также удивил. Это замечательные команды с активным, наступательным стилем игры, так что я ждуувлекательной борьбы. Решающим станет фактор скорости. Победит команда, которая сделает меньше ошибок.