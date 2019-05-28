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ХинесМелендес – технический инспектор финала ЛЧ УЕФА


Технический директор Федерации футбола Армении ХинесМелендес назначен техническим инспектором финала Лиги чемпионов УЕФА - матча «Тоттенхэм»-«Ливерпуль».

Как передает Арменпресс, перед отъездом из Лиги чемпионов в Мадрид Джонс Мелендесна официальном сайте ФФА рассказал об обязанностях технического инспектора и поделился своими ожиданиями с финалом.

                 -  Господин Мелендес,  сколько времени  вы считаетесь  техническим инспектором УЕФА?

- Около 10 лет.

Что входит в обязанности технического инспектора  УЕФА?

- Технические инспекторы следят за матчами, анализируют их с технической точки зрения и докладывают об  увиденном. На основании этого затем составляются технические отчеты УЕФА документы – с акцентом на  действия игроков, голы  и важные эпизоды.

Отчет имеет две основные цели: 1. Обеспечить  тренеров с  разными  типы видами лицензий УЕФА информацией  и  дать им возможность получить знания о последних тактических тенденциях в европейских клубных турнирах. 2. Сформировать некое наследие, то есть документировать историю турнира в виде полного набора технических и тактических данных. 

- Вы представили обязанности  в целом, а  каковы ваши  обязанности   конкретно в  финале?

- Мы посмотрим матч вместе с другими инспекторами и определимлучшего  игрока матча. Кроме того, как и в предыдущие годы, через несколько дней мы определим лучшие голы  турнира и составим символическую команду. В качестве технического инспектора я буду впервые представлять Армению.

- Вы упомянули других инспекторов. Назовите  известные имена технических  инспекторов УЕФА

- В этом году этой  высокойчести удостоились  такие специалисты, как главный тренер сборной Англии ГаретСаутгейт, тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес, известный немецкий тренер Томас Шааф и другие. В предыдущие годы этот список   былвесьма представительным - сэр Алекс Фергюсон, ФабиоКапелло, КристианКиво, РайанГигг, ДеянСтанкович и другие.

Каковы ваши  ожидания от финала?

- В финале  я ждал«Барселону». Хотел бы увидетьМесси, но «Ливерпуль» одержал  заслуженную победу. «Тоттенхэм» также удивил. Это  замечательные  команды  с активным, наступательным стилем игры, так  что  я  ждуувлекательной  борьбы. Решающим станет  фактор скорости. Победит команда, которая сделает меньше  ошибок.

 




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