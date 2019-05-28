Государственные деятели в Сардарапатском мемориале воздали дань уважения памяти героев

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Армен Саркисян, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй вместе с гостями посетившили Сардарапатский мемориал и приняли участие в посвященном Дню Республики праздничном мероприятии.

Как сообщает Арменпресс, они возложили венок к Мемориалу памяти героев Сардарапатской битвы и почтили их память.

Затем они приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориала, посвященного 140-летию основателя Первой Армянской Республики.

В мероприятии также приняли участие депутаты Национального Собрания Республики Армения, представители правительства и дипломатического корпуса.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью.