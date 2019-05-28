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Президент Литвы поздравила президента Армении и армянский народ с Днем Республики


Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте поздравила президента Республики Армения Армена Саркисяна и армянский народ с Днем Республики. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте президента Литвы.

Даля Грибаускайте пожелала, чтобы последовательное развитие открытого литовско-армянского сотрудничества в рамках двусторонних связей и связей с Европейским союзом не утратило набранных темпов и открыло перед нашими государствами дополнительные возможности достижения общих целей, а перед гражданами – совместной реализации взаимовыгодных проектов в области предпринимательства, торговли, культуры, науки и в других актуальных сферах.

Армении и всем ее жителям Даля Грибаускайте пожелала процветания, всяческих успехов и единства.




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