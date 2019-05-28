Президент Республики Арцах принял американского благотворителя армянского происхождения Альберта Бояджяна
Президент Республики Арцах Бако Саакян 28 мая принял американского благотворителя армянского происхождения Альберта Бояджяна.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе разных программ.
Бако Саакян выразил признательность Альберту Бояджяну за постоянное содействие Арцаху, высоко оценив его патриотическую деятельность.
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