Мечта государственных деятелей Первой Республики жива и будет осуществлена: Никол Пашинян

Работа государственных деятелей Первой Армянской Республики жива, их мечта живет и должна быть осуществлена. Кровь героев Сардарапата, Баш-Апарана и Каракилисы не пролита даром. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем выступлении на мероприятии 28 мая в Сардарапатском мемориале заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сегодня мы празднуем одно из важнейших событий нашей тысячелетней истории - День основания Первой Республики. 28 мая 1918 года, после героических сражений Каракилисы, Баш-Апарана, Сардарапата былапровозглашена независимость Первой Республики Армения, это произошло в период, когда казалось, что история армянского народа достигла своего финального этапа. Однако произошло обратное, неожиданное, и армянский народ обрел то, что казалось безвозвратно утраченным - обрел государственность. На пролитой здесь святой крови была построена Первая Республика нашей истории. Именно это самая важная причина, по которой мы собираемся здесь каждый год 28 мая, мы приходим сказать, что осознаем свою историческую ответственность перед героями Сардарапада, Баш-Апарана, Каракилисы, и мы приходим сказать героям трех битв, что их кровь была пролита не напрасно, что их потомки гордо идут по той же земле, в которой они покоятся, которой они придали новое значение и содержание своими жертвами и героическими поступками», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что армяне идут в Сардарапатский мемориал, чтобы сказать государственным деятелям Первой Республики Армения, что поднятый ими флаг является не музейным экспонатом, а символом номер один независимой Республики Армения. Премьер-министр подчеркнул, что их работа жива, их мечта жива и будет осуществлена.

Премьер-министр вспомнил мучеников, которые одержали победу в героических битвах Сардарапата, Баш-Апарана, Каракилисы, государственных деятелей, которые сформировали Первую Республику, членов правительства во главе с четырьмя премьер-министрами Первой Республики Ованесом Каджазнуни, Александром Хатисяном, Амо Оганджаняном и Симоном Врацяном.

«Вашими героическими подвигами вдохновлялись герои Арцахской освободительной войны - от Вазгена Саргсяна до Монте Мелконяна, от Кристофора Иваняна до Леонида Азгалдяна, вашими подвигами вдохновлялись герои Четверехдневной апрельской войны - от Роберта Абаджяна до Кярама Слояна, от Арменака Урфаняна до Адама Саакяна. Ваши подвигами вдохновлены рядовые военнослужащие и офицеры, сержанты и генералы армянской армии, которые ежедневно неустанно несут тяжелую, но гордую ответственность за безопасность Родины ... Вашими подвигами вдохновлены свободные и гордые граждане Республики Армения, которые утвердили свою власть в Армении, которые стали хозяевами страны, Родины, которую вы основали», - заключил премьер-министр.