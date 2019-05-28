Европейские индексы - 27-05-19

МОСКВА, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.50% и составил 12071.18 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.37% и составил 5336.19 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7277.73 пункта, а российский RTSI вырос на 0.70% и составил 1288.12 пункта.