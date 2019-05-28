Цены на цветные металлы - 27-05-19

ЛОНДОН, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1795.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5950.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1830.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12200.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19245.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2545.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26455.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.