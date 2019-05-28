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Глава МИД Армении принял кандидата на должность генерального секретаря ОДКБ Зася


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 27 мая принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, который, согласно принятому в ходе состоявшегося в Бишкеке заседания глав МИД решению, выдвинут кандидатом на должность генерального секретаря ОДКБ на период с 1-го января 2020 года до 31 декабря 2022 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян подчеркнул важную роль Организации в системе безопасности Армении. Говоря о приоритетах Армении в рамках ОДКБ, министр подчеркнул важность последовательного повышения эффективности деятельности структуры посредством тесного сотрудничества между странами-членами.

Глава МИД Армении отметил, что по итогам заседания СМИД ОДКБ в Бишкеке стало возможным прийти к соглашению как по вопросу кандидатуры генсека, в частности, ее представления на рассмотрение Совета коллективной безопасности и по срокам нахождения в должности, так и по срокам проведения работ по восполнению правового пробела в случае досрочного прекращения полномочий генерального секретаря.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что генсек структуры в рамках своих полномочий должен руководствоваться основополагающими документами организации, интересами и политической линией всех государств-членов и общими интересами структуры, а также руководить нормальной деятельностью секретариата.

Зась поблагодарил за решение заседания СМИД ОДКБ и заверил, что в случае назначения в должности генсека ОДКБ последовательно будет выступать с позиции защиты интересов безопасности всех стран-членов ОДКБ.




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