Сегодня наш долг – совместными усилиями сделать все возможное для последовательного усиления армянской независимой государственности: Бако Саакян

Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем Первой Армянской Республики. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Первой Армянской Республики.

Сегодня праздник для всех армян в Армении, Арцахе и Диаспоре, на родине и за ее пределами. Трудно представить, что было бы с нашим народом, если в 1918 году не была бы создана Первая Республика Армения, если бы наши деды не оказали героического сопротивления врагу и не одержали бы славных побед в Сардарапате, Баш-Апаране, Каракилисе.

Эти победы многим казались немыслимыми и невероятными, но не нам. Армянский народ, переживший недавно геноцид, потерявший свою родину и земли, не имел другого выхода. Он должен был выпрямить спину и продолжить свой многовековой путь. Продолжить его с достоинством и в присущей армянам манере.

То же случилось и в годы Арцахской освободительной борьбы, когда объединилось все армянство, не позволив произойти новому геноциду. Мы сплотились и пополнили ряд величайших майских побед, освободили древний город-крепость Шуши, защитили и обустроили землю наших предков.

Сегодня наш долг – совместными усилиями сделать все возможное для последовательного усиления армянской независимой государственности, развития Родины, укрепления нашего Триединства.

Вновь поздравляю весь наш народ с этим важнейшим праздником и желаю мира, больших успехов, новых побед и достижений”