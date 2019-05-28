Сегодня с тем же духом, единством мы должны суметь сохранить нашу независимую государственность: послание Католикоса Всех Армян

Католикос Всех Армян Гарегин Второй направил поздравительное послание по случаю Праздника Республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в послании говорится:

“Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина шлем вам Наше Патриаршее благословение и поздравления нашему народу на родине и во всем мире по случаю Дня Республики.

Провозглашение Первой Республики Армения стало реальностью благодаря подвигу наших отцов в майских героических сражениях. Их славная победа стала основой нашего возрождения нашей независимой государственности – многовековой мечты нашего народа.

Подвиг сражавшихся за родину, нашу идентичность и государственность гордых сыновей армянского народа был свидетельством любви и преданности народу и нашим святыням и является для каждого из нас заветом быть достойными и преданными чадами народа и родины. Дорогие, сегодня с тем же духом, единством мы должны суметь сохранить нашу независимую государственность, наши достижения в Армении и Арцахе, с оптимизмом продолжая строить развитую страну и создавая наше процветающее и светлое будущее.

Сердечно молимся и желаем, чтобы Всевышний Господь укрепил и хранил непоколебимость нашу государственность и поддерживал наш народ во всем мире, умножая все наши усилия и свершения во имя родины”.