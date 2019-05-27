Премьер-министр принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Премьер-министр Никол Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы формирования способствующей установлению мира атмосферы. В данном контексте была подчеркнута важность реализации достигнутых на саммите в Вене договоренностей. В этом плане была подчеркнута необходимость укрепления режима прекращения огня и исключения вызывающих эскалацию действий.

Премьер-министр Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись возможностей реализации шагов в гуманитарной сфере, а также мероприятий по активизации контактов между людьми.