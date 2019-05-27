По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 24 и 27 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 113 случаев преступлений, из них 7 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 29 случаев кражи личного имущества, 27 случаев причинения телесных повреждений, 11 случаев побоев, 4 случая квартирной кражи, по 3 случая обнаружения наркотиков и угрозы, по 2 случая незаконной вырубки деревьев, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками, оказывающими медпомощь или медобслуживание, и подделки документов, по 1 случаю убийства, изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, кражи государственного или общественного имущества, умышленного повреждения имущества, хулиганства, служебного подлога или служебной халатности, сбыта наркотиков, ношения холодного оружия и нарушения правил охраны окружающей среды.

За данный период найдены 8 человек, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрирован 1 случай доборвольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 6 случаев кражи личного имущества.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 42 ДТП: 2 человека погибли, 47 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.