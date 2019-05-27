Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Канцлер Австрии Себастьян Курц и его правительство потеряли вотум доверия в парламенте. Это первое подобное поражение австрийского правительства с 1945 года.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на русскую службу Би-Би-Си, бывший член правящей коалиции Курца - крайне правая "Партия свободы" - также проголосовала за вотум недоверия.

Коалиционное правительство рухнуло после того, как в прессе и интернете появились видеозаписи лидера "Партии свободы", на которых он обсуждает возможность финансирования его партии со стороны неназванного, и, насколько известно, фиктивного российского олигарха, в обмен на государственные контракты.

Сейчас президент Австрии должен решить, кто станет новым канцлером во главе временного правительства, до досрочных выборов, которые, скорее всего, состоятся в сентябре.

Себастьяну Курцу всего 32 года, и он был самым молодым лидером страны в мире.