Будет объявлен открытый конкурс по проектированию памятника жертвам 1 марта

Новые мусоровозы, приобретенные мэрией Еревана, согласно утвержденному графику работают в различных административных районах столицы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в ходе очередного рабочего совещания мэру было доложено, что работы организовываются в тех административных районах, где на данный момент наиболее остро стоит вопрос. В ближайшее время будет приобретено не менее 20 мусоровозов. Коснувшись работ компании «Санитек», мэр Марутян в очередной раз призвал выполнить договорные обязательства, обновить автопарк и обеспечить необходимое количество мусорных контейнеров.

В связи с проблемой бездомных животных было доложено, что мэрия Еревана получила сертификат от правительства Армении на закупку необходимых препаратов для анестезии животных. В результате, на прошлой неделе были стерилизованы 62 собаки. В ближайшие недели работа будет продолжена, планируется организовывать ее в две смены.

Для нужд мэрии Еревана и на средства городского бюджета было объявлено 748 тендеров на закупки. Мэру было доложено, что уже подведены итоги 554 тендеров на закупки, в результате которых были подписаны контракты на общую сумму 8 миллиардов 614 миллионов драмов и было сэкономлено 1 млрд 801 млн. драмов. Мэр Марутян подчеркнул, что мэрия будет держать в центре внимания качество работ, выполняемых компаниями, выигравшими тендер.

Главному архитектору Еревана поручено организовать открытый конкурс по проектированию памятника жертвам 1 марта.

8-го июня объявлен общереспубликанский субботник. Поручено должным образом провести работы в столице.