В постоянных комиссиях НС Арцаха обсужден ряд законопроектов

27-го мая состоялось заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению под председательством Арама Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в ходе заседания были осуждены законопроекты Республики Арцах «О программе приватизации государственного имущества 2019-2022 гг.», который представил министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян и законопроект Республики Арцах «О налоге на добавленную стоимость», автором которого являются Вардгес Улубабян и Сергей Арутюнян.

Комиссия дала положительное заключение относительно вышеуказанных законопроектов.

Далее состоялось заседание постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам, которое вел председатель комиссии Овик Дживанян.

В ходе заседания был обсужден пакет законопроектов Республики Арцах «О Следственном комитете», представленный министром юстиции Араратом Даниеляном. Комиссия дала положительное заключение относительно данного пакета законопроектов.

Далее члены комиссии по государственно-правовым вопросам заслушали годовой отчет о деятельности Защитника прав человека за 2018 год.