Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ вопрос полноценного вовлечения Арцаха в переговорный процесс

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 27 мая принял находящихся в Армении с очередным региональным визитом сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Эндрю Шофера и Стефана Висконти, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены итоги Венского саммита и встречи министров иностранных дел в Москве. Были затронуты вопросы полноценного вовлечения Арцаха в переговорный процесс, формирования благоприятных условий для мира и сотрудничества в гуманитарной сфере, установления контактов между людьми.

Стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов, которые будут реализованы в формате сопредседательства, в том числе по организации предстоящей встречи министров иностранных дел.

В рамках регионального визита сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся с властями Арцаха и Азербайджана.