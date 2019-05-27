Глава МИД Армении принял генерального секретаря департамента по делам внешних связей и торговли Ирландии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял генерального секретаря департамента по делам внешних связей и торговли Ирландии Рори Монтгомери и посла Ирландии в Армении Майкла Форбса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостей, министр Мнацаканян подчеркнул готовность Армении предпринять практические шаги по углублению и расширению армяно-ирландской двусторонней повестки. Собеседники подчеркнули важность сотрудничества в сферах высоких технологий, инноваций и образования.

Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней и многосторонней повестки, выразив в этом контексте удовлетворение в связи с сотрудничеством и взаимопомощью между двумя странами в рамках международных организаций.

Коснувшись отношений Армения-ЕС, Зограб Мнацаканян придал особое значение Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, особенно в контексте текущих реформ в Армении и усилий правительства по продвижению повестки развития.

В тот же день ирландская делегация посетила Мемориал жертвам Геноцида армян, воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян и совершила экскурсию в Музей-институт Геноцида армян.