Венецианская комиссия готова поддержать реформы судебно-правовой системы Армении: письмо Букиккио Пашиняну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил письмо от председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который выразил готовность поддержать реформы судебно-правовой системы и проведение веттинга. Об этом сообщил Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

«Венецианская комиссия выразила готовность поддержать Армению в проведении реформ в судебно-правовой системе и веттинга, полностью уважая Конституцию Армении и принятые международные стандарты», - сказал Карапетян.