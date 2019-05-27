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Венецианская комиссия готова поддержать реформы судебно-правовой системы Армении: письмо Букиккио Пашиняну


Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил письмо от председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который выразил готовность поддержать реформы судебно-правовой системы и проведение веттинга. Об этом сообщил Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

«Венецианская комиссия выразила готовность поддержать Армению в проведении реформ в судебно-правовой системе и веттинга, полностью уважая Конституцию Армении и принятые международные стандарты», - сказал Карапетян.




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