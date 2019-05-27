Венецианская комиссия готова поддержать реформы судебно-правовой системы Армении: письмо Букиккио Пашиняну
Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил письмо от председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который выразил готовность поддержать реформы судебно-правовой системы и проведение веттинга. Об этом сообщил Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.
«Венецианская комиссия выразила готовность поддержать Армению в проведении реформ в судебно-правовой системе и веттинга, полностью уважая Конституцию Армении и принятые международные стандарты», - сказал Карапетян.
- 19:00 Венецианская комиссия готова поддержать реформы судебно-правовой системы Армении: письмо Букиккио Пашиняну
- 18:25 Президент Армении встретился с руководителями партии «Наследие»
- 18:18 Министр обороны Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 18:05 Предстоящие на 28 мая мероприятия
- 17:59 Мэй надеется, что итоги выборов в ЕП убедят Палату общин прийти к компромиссу по Brexit
- 17:53 Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Казахстан
- 17:42 В ЕК не увидели оснований говорить о победе популистов на выборах в Европарламент
- 17:19 СМИ: умерший экс-премьер Таиланда завещал все свое состояние бедным
- 17:17 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-05-19
- 17:15 Азиатские индексы - 27-05-19
- 17:07 Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников
- 17:04 В Феодосии реконструируют картинную галерею имени Айвазовского
- 16:57 Стартовало внеочередное общее собрание судей Армении
- 16:55 Станислав Зась приезжает в Ереван
- 16:51 Суд в Грузии обязал Саакашвили выплатить более $77 тыс. избитому депутату
- 16:50 Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 16:48 По случаю праздника Республики выйдет в свет специальный выпуск газеты “Айастани Анрапетутюн”
- 16:40 Американский ученый назвал главную опасность искусственного интеллекта
- 16:28 Служба нашего сына ничем не отличается от службы других солдат: Анна Акопян
- 16:27 Audi начала продавать автомобили онлайн
- 16:13 Пекин и Шанхай вошли в десятку самых инновационных городов мира
- 16:08 Выборы в парламент поляризовали юг и север Бельгии
- 15:43 Безвизовый режим между Арменией и Китаем вступит в силу после завершения процедур ратификации соглашения: пресс-секретарь МИД
- 15:31 Массовая акция протеста проходит в городе шахтеров - Чиатура
- 15:25 Коллектив оперного театра против избрания Назени Гарибян председателем Совета управления оперным театром
- 15:13 В связи с назначением генсека ОДКБ в структуре кризиса не было: Тимур Уразаев
- 15:06 Это была очень важная победа: Артур Алексанян
- 15:04 Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки
- 14:59 КС распространил заявление о возможности обжалования решения о прекращении производства по делу Кочаряна и остальных
- 14:58 Тайваньская актриса не постарела ни на день за 30 лет, хотя ей уже за 50
- 14:41 Эдмон Марукян принял главу Армянской общины Молдовы
- 14:27 Переработка товаров, продажа нефтепродуктов: казахстанские компании заинтересованы в армянском рынке
- 14:26 Состоялась встреча президента Казахстана с председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном
- 14:13 Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Лионе
- 14:07 На президентских выборах в Литве победил Гитанас Науседа
20:26, 21.05.2019
Просмотрели 1480 раз Уткин разочарован ситуацией вокруг Генриха Мхитаряна и отказался ехать в Баку
13:44, 23.05.2019
Просмотрели 1231 раз Телевизоры армянского бренда “Адамян” уже готовы быть представленными перед потребителями
21:20, 24.05.2019
Просмотрели 1134 раз Подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству между ЗАО “Зинар” МО Армении и АО “Военторг” МО РФ
14:48, 21.05.2019
Просмотрели 984 раз Азербайджан, заранее не предупредив о проведении широкомасштабных военных учений, нарушил обязательства ОБСЕ: МИД РА
17:15, 24.05.2019
Просмотрели 971 раз Военно-промышленный комплекс и производственные предприятия должны быть переведены в структуру министерства индустрии высоких технологий: премьер-министр