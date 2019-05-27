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Президент Армении встретился с руководителями партии «Наследие»


Президент Армении Армен Саркисян 27 мая встретился  с председателем партии «Наследие» Андраником Григоряном, вице-председателем Наринэ Дилбарян и членом исполнительного органа Гагиком Маркаряном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в ходе встречи, которая была инициирована партией «Наследие», стороны обменялись мнениями по вопросам внутренней и внешней политики Армении и Арцаха, по вопросам, связанным с дальнейшей демократизацией государственного управления.




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