Президент Армении встретился с руководителями партии «Наследие»

Президент Армении Армен Саркисян 27 мая встретился с председателем партии «Наследие» Андраником Григоряном, вице-председателем Наринэ Дилбарян и членом исполнительного органа Гагиком Маркаряном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в ходе встречи, которая была инициирована партией «Наследие», стороны обменялись мнениями по вопросам внутренней и внешней политики Армении и Арцаха, по вопросам, связанным с дальнейшей демократизацией государственного управления.