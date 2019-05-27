Министр обороны Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Министр обороны Армении Давид Тоноян 27 мая принял находящихся в Армении с очередным региональным визитом сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Эндрю Шофера и Стефана Висконти. Во встрече принял участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, цель встречи – обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил, а также по происходящим развитиям.

Тоноян подчеркнул важность установленной в октябре 2018 года между руководством Армении и Азербайджана оперативной связи, отметив необходимость задействования такой связи с одной стороны – по линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, и с другой – между военным руководством противоборствующих сторон.

Министр обороны Армении привлек внимание собеседников к проведению ВС Азербайджана масштабных учений в мае текущего года без предварительного уведомления международного сообщества, а также к участившимся в последнее время нарушениям режима прекращения огня с привлечением снайперов. Было отмечено, что, несмотря на эти негативные тенденции, Армения привержена реализации мер по неукоснительному соблюдению режима перемирия на линии соприкосновения, предотвращению инцидентов и снижения рисков для исключения каких-либо провокаций.

Глава оборонного ведомства также добавил, что ВС Армении и Армия обороны Арцаха внимательно следят за ситуацией и контролируют любое перемещение противника, считая своей первоочередной миссией обеспечение благоприятных условий для мирных переговоров посредством обеспечения военного баланса на стратегическом и тактическом уровнях.