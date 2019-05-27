Мэй надеется, что итоги выборов в ЕП убедят Палату общин прийти к компромиссу по Brexit

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй разочарована итогами прошедших в стране выборов в Европарламент, однако надеется, что они убедят британских депутатов прийти к компромиссу и утвердить соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Мэй написала в понедельник на своей странице в Twiter.

"Прошедшая ночь обернулась большим разочарованием для консерваторов. Прекрасные евродепутаты потеряли свои мандаты, достойные кандидаты не смогли их получить. Тем не менее, лейбористы также понесли большие потери. Это показывает, как важно добиться договоренности по Brexit, я надеюсь, что эти результаты помогут парламентариям сосредоточиться [на этой задаче]", - отметила Мэй, которая 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии после трех провалившихся попыток убедить парламент утвердить достигнутое ее кабинетом соглашение с Брюсселем об условиях Brexit.