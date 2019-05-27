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Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Казахстан


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 28-29 мая посетит с рабочим визитом столицу Казахстана Нур-Султан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита Никола Пашиняна запланированы двусторонние официальные встречи.

Премьер-министр Армении посетит посольство Армении в Казахстане Ожидается встреча Никола Пашиняна с местными армянскими деловыми кругами.




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