Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Казахстан

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 28-29 мая посетит с рабочим визитом столицу Казахстана Нур-Султан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита Никола Пашиняна запланированы двусторонние официальные встречи.

Премьер-министр Армении посетит посольство Армении в Казахстане Ожидается встреча Никола Пашиняна с местными армянскими деловыми кругами.