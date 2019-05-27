В ЕК не увидели оснований говорить о победе популистов на выборах в Европарламент

В Еврокомиссии (ЕК) считают очевидным успех проевропейских сил на выборах в Европарламент (ЕП) на 2019-2024 годы, и о победе популистов речь не идет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Что касается популистов, я бы сказал: нет, они не выиграли эти выборы. Вопреки некоторым пророкам, в целом по политическому спектру победили проевропейские силы. То есть те, кто хочет работать в Европе и для Европы. А не те, кто хочет разрушить Европу", - заявил пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать итог европейских выборов 23-26 мая.

"Теперь есть проевропейское большинство в парламенте. То есть мы можем рассчитывать, что у нас будет решительно настроенный на предстоящую легислатуру (период деятельности законодательного органа одного созыва - ИФ) парламент, с которым можно сотрудничать", - продолжил Схинас.

"Эти выборы показывают, что европейская демократия чувствует себя хорошо, и она жива", - добавил он.

По его словам, уровень участия избирателей в выборах (около 51%), какого не было в течение 20 лет, свидетельствует об ответственности европейских граждан, которые хотят своим голосованием сами строить свое будущее.

Схинас считает, что есть полные основания полагать, что "это отражает хорошие результаты, достигнутые нашей самоотверженной работой".

Согласно последним уточненным в понедельник предварительным результатам выборов в 28 странах, ведущая правоцентристская фракция ЕП Европейская народная партия по сравнению с выборами 2014 года теряет 36 депутатских мандатов.

Вторая по численности фракция "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" утрачивает 39 мест.

Таким образом, две главные силы ЕП уже не в состоянии обеспечивать твердое большинство в 376 голосов. Они могут это сделать, только опираясь на сотрудничество, например, с фракцией "Альянса либералов и демократов за Европу", выступившего на выборах в союзе с движением президента Франции Эмманюэля Макрона "Ренессанс", или с другими политическими силами Европарламента.

В свою очередь, крайне правая популистская националистическая фракция "Европа наций и свобод" получает 58 голосов, что на 22 больше, чем в предыдущую легислатуру. Правоконсервативной евроскептической фракции "Европа свободы и прямой демократии" достанется 54 места. Она выигрывает 12 депутатских кресел по сравнению с Европарламентом действующего состава.