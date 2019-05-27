Азиатские индексы - 27-05-19
ТОКИО, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.31% и составил 21182.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.38% и составил 1547.00 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.38% и составил 2892.38 пункта, а HANG SENG снизился на 0.24% и составил 27288.09 пункта.
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