Азиатские индексы - 27-05-19

ТОКИО, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.31% и составил 21182.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.38% и составил 1547.00 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.38% и составил 2892.38 пункта, а HANG SENG снизился на 0.24% и составил 27288.09 пункта.