В Феодосии реконструируют картинную галерею имени Айвазовского

Здание Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского, находящееся в состоянии значительного морального и технического износа, будет реконструировано. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

"Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в здании долгое время не проводились комплексные работы по ремонту, реставрации и приспособлению под современные требования.

Феодосийская картинная галерея Айвазовского — один из старейших музеев и первая на юге страны публичная картинная галерея. Первая экспозиция была открыта Айвазовским в 1845 году. После смерти художника в 1900 году картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города.

Собрание галереи представляет собой уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства – всего более 13 тыс. экспонатов. Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция произведений Ивана Айвазовского, работ его учеников и западноевропейских маринистов ХVII – ХIХ веков, а также других живописцев.