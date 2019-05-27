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Стартовало внеочередное общее собрание судей Армении


Приказом председателя Кассационного суда Армении Ерванда Тундкаряна от 22 мая 2019 года в административном здании суда первой первой инстанции Ачапняка проходит внеочередное общее собрание судей Армении. Как сообщает Арменпресс, в заседании участвуют 135 из 234 судей Армении, а совещание считается правомочным, когда присутствует более половины судей.

Заседание проходит за закрытыми дверьми.




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